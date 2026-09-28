NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit dem Dorel Industries-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35.28 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 283.447 Dorel Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 413.83 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 25.09.2026 auf 1.46 CAD belief. Mit einer Performance von -95.86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 50.24 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch