Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 05.10.2025 wurde die Dorel Industries-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.60 CAD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 62.500 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.88 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Papiers am 02.10.2026 auf 1.31 CAD belief. Das entspricht einer Abnahme von 18.13 Prozent.
Der Börsenwert von Dorel Industries belief sich jüngst auf 45.10 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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