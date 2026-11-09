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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der Dorel Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Dorel Industries-Papier bei 5.38 CAD. Bei einem Investment von 10’000 CAD in die Dorel Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’858.736 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 2’527.88 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.36 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.72 Prozent verringert.
Dorel Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.02 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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