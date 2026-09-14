Dorel Industries Aktie 686845 / CA25822C2058
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dorel Industries-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.
Dorel Industries-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Dorel Industries-Papiers betrug an diesem Tag 5.39 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in die Dorel Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.553 Dorel Industries-Aktien. Die gehaltenen Dorel Industries-Aktien wären am 11.09.2026 28.94 CAD wert, da der Schlussstand 1.56 CAD betrug. Das entspricht einem Minus von 71.06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dorel Industries belief sich zuletzt auf 53.77 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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