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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dorel Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Dorel Industries-Anteile betrug an diesem Tag 37.77 CAD. Hätte ein Anleger 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Dorel Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26.476 Dorel Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Dorel Industries-Aktie auf 1.30 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.42 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 96.56 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 44.48 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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