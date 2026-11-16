NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 20.48 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.883 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.96 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 13.11.2026 auf 1.22 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94.04 Prozent eingebüsst.

Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.02 Mio. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch