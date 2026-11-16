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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Dorel Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dorel Industries von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Dorel Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Dorel Industries-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dorel Industries-Papier bei 20.48 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.883 Dorel Industries-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.96 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 13.11.2026 auf 1.22 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 94.04 Prozent eingebüsst.
Dorel Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.02 Mio. CAD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Analysen zu Dorel Industries Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.