NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Donegal Group B-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72.098 Donegal Group B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’339.58 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 21.09.2026 auf 18.58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.96 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 769.22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch