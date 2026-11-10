NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Donegal Group B-Aktie an diesem Tag 16.17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 618.429 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 15’918.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25.74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.18 Prozent gesteigert.

Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 985.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch