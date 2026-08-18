NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingefahren

Am 18.08.2025 wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Donegal Group B-Anteile bei 14.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 684.932 Donegal Group B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 24.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’945.21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69.45 Prozent.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 881.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch