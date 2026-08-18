Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
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|Lohnendes Donegal Group B-Investment?
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group B-Investment gewesen.
Am 18.08.2025 wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Donegal Group B-Anteile bei 14.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 684.932 Donegal Group B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 24.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’945.21 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 69.45 Prozent.
Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 881.90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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