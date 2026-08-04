Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15.30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group B-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.536 Donegal Group B-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 150.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 50.00 Prozent vermehrt.
Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 818.49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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