NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 712.758 Donegal Group B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (16.59 USD), wäre das Investment nun 11’824.66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18.25 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 664.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch