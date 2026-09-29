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Donegal Grou b Aktie 1229216 / US2577013004

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Hochrechnung 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Donegal Grou b
15.99 USD 1.72%
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Vor 5 Jahren wurde die Donegal Group B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 712.758 Donegal Group B-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (16.59 USD), wäre das Investment nun 11’824.66 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18.25 Prozent.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 664.14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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