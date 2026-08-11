NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Donegal Group B-Papier an diesem Tag bei 14.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 67.204 Anteile im Depot. Die gehaltenen Donegal Group B-Anteile wären am 10.08.2026 1’660.62 USD wert, da der Schlussstand 24.71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66.06 Prozent vermehrt.

Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 878.31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch