Donegal Grou a Aktie 1223689 / US2577012014
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.17 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Donegal Group A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 618.429 Donegal Group A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’508.97 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 18.08.2026 auf 18.61 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15.09 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Donegal Group A zuletzt 678.48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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