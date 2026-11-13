NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

Digi International-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Digi International-Papier an diesem Tag bei 22.54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Digi International-Aktie investierten, hätten nun 443.656 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 25’927.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159.27 Prozent vermehrt.

Digi International war somit zuletzt am Markt 2.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch