NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Digi International-Papier an diesem Tag 36.62 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Digi International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.731 Digi International-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204.61 USD, da sich der Wert eines Digi International-Papiers am 08.10.2026 auf 74.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 104.61 Prozent vermehrt.

Digi International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch