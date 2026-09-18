Digi International Aktie 924993 / US2537981027
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Digi International-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Digi International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 30.90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Digi International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.236 Digi International-Anteilen. Die gehaltenen Digi International-Papiere wären am 17.09.2026 235.15 USD wert, da der Schlussstand 72.66 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 135.15 Prozent.
Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 2.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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