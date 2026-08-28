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Digi International Aktie 924993 / US2537981027

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Profitable Digi International-Investition? 28.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Digi International
65.50 EUR -0.76%
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Am 28.08.2021 wurde die Digi International-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Digi International-Papier letztlich bei 22.10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Digi International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.525 Digi International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 350.45 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 27.08.2026 auf 77.45 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 250.45 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Digi International belief sich jüngst auf 2.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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