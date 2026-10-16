Digi International Aktie 924993 / US2537981027
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digi International von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Digi International-Investment verdienen können.
Am 16.10.2023 wurde die Digi International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Digi International-Aktie bei 25.38 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.401 Digi International-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 71.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’827.03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +182.70 Prozent.
Zuletzt verbuchte Digi International einen Börsenwert von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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