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Digi International Aktie 924993 / US2537981027

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Rentabler Digi International-Einstieg? 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digi International-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Digi International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Digi International
70.50 EUR -2.08%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Digi International-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Digi International-Anteile bei 11.60 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 8.621 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 83.01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 715.60 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 615.60 Prozent angewachsen.

Alle Digi International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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