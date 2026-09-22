NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DexCom von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden DexCom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DexCom-Aktie an diesem Tag bei 142.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.012 DexCom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 625.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89.17 USD belief. Damit wäre die Investition um 37.47 Prozent gesunken.

DexCom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch