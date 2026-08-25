NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 25.08.2021 wurde die DexCom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 129.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.773 DexCom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 70.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91.06 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 70.38 USD entspricht einer negativen Performance von 29.62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von DexCom belief sich zuletzt auf 34.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch