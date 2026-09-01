DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in DexCom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die DexCom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43.616 DexCom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 3’971.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91.06 USD belief. Damit wäre die Investition um 297.16 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von DexCom belief sich zuletzt auf 34.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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