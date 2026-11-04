NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DENTSPLY SIRONA-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert, befänden sich nun 3.423 DENTSPLY SIRONA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 33.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.73 USD belief. Mit einer Performance von -66.69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA bezifferte sich zuletzt auf 1.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch