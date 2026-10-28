NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag bei 13.07 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 765.111 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’153.79 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 27.10.2026 auf 9.35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.46 Prozent abgenommen.

Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 1.87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch