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|DENTSPLY SIRONA-Investmentbeispiel
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag bei 13.07 USD. Bei einem DENTSPLY SIRONA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 765.111 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’153.79 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 27.10.2026 auf 9.35 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.46 Prozent abgenommen.
Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 1.87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc
Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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