DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in DENTSPLY SIRONA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13.81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.241 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 77.91 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 01.09.2026 auf 10.76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22.09 Prozent verkleinert.
DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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