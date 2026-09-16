DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DENTSPLY SIRONA-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DENTSPLY SIRONA-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62.21 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 160.746 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (9.83 USD), wäre die Investition nun 1’580.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84.20 Prozent.
Jüngst verzeichnete DENTSPLY SIRONA eine Marktkapitalisierung von 2.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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