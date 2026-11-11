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|DENTSPLY SIRONA-Performance im Blick
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 54.47 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.359 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 178.08 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 10.11.2026 auf 9.70 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 178.08 USD, was einer negativen Performance von 82.19 Prozent entspricht.
Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 1.88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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