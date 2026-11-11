NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DENTSPLY SIRONA-Aktie bei 54.47 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.359 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 178.08 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 10.11.2026 auf 9.70 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 178.08 USD, was einer negativen Performance von 82.19 Prozent entspricht.

Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 1.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch