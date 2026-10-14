NASDAQ Composite Index-Titel DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 5 Jahren gekostet

DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 56.95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.756 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 8.51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14.93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85.07 Prozent abgenommen.

DENTSPLY SIRONA wurde am Markt mit 1.69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch