NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 123.91 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.070 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 681.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84.50 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 681.95 USD entspricht einer negativen Performance von 31.81 Prozent.

Deckers Outdoor war somit zuletzt am Markt 11.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch