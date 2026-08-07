Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Deckers Outdoor von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deckers Outdoor-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101.89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Deckers Outdoor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.981 Deckers Outdoor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 96.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97.87 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 96.05 USD entspricht einer negativen Performance von 3.95 Prozent.
Deckers Outdoor war somit zuletzt am Markt 13.57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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