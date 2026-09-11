NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deckers Outdoor von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.54 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Deckers Outdoor-Aktie investiert hat, hat nun 111.680 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’920.99 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Papiers am 10.09.2026 auf 79.88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.79 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 10.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch