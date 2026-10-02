Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Deckers Outdoor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Deckers Outdoor-Anteile an diesem Tag bei 103.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 96.339 Deckers Outdoor-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 7’665.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.57 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 23.34 Prozent gleich.
Der Marktwert von Deckers Outdoor betrug jüngst 10.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Deckers Outdoor am 02.10.2026
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