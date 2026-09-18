Deckers Outdoor Aktie 115767 / US2435371073
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deckers Outdoor-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deckers Outdoor-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Deckers Outdoor-Aktie bei 72.50 USD. Bei einem Deckers Outdoor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.379 Deckers Outdoor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 79.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109.95 USD wert. Mit einer Performance von +9.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor bezifferte sich zuletzt auf 10.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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