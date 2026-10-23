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|Profitable Deckers Outdoor-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deckers Outdoor von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Deckers Outdoor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deckers Outdoor-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deckers Outdoor-Papier bei 9.03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’108.033 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deckers Outdoor-Papiere wären am 22.10.2026 94’493.07 USD wert, da der Schlussstand 85.28 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 844.93 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 11.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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