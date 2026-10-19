Daktronics Aktie 172033 / US2342641097
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Daktronics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 19.10.2025 wurden Daktronics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 511.509 Daktronics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’314.58 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Anteils am 16.10.2026 auf 18.21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6.85 Prozent eingebüsst.
Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 875.69 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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