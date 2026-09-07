Daktronics Aktie 172033 / US2342641097
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daktronics-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Daktronics-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.68 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’760.563 Daktronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 34’066.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19.35 USD belief. Damit wäre die Investition um 240.67 Prozent gestiegen.
Daktronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 931.47 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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