NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Daktronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Daktronics-Papiers betrug an diesem Tag 6.10 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Daktronics-Aktie investiert hat, hat nun 163.934 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Daktronics-Papiers auf 21.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’513.11 USD wert. Mit einer Performance von +251.31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Daktronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch