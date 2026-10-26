NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Daktronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Daktronics-Papier bei 9.53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Daktronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.493 Daktronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Daktronics-Aktie auf 20.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216.16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +116.16 Prozent.

Am Markt war Daktronics jüngst 988.85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch