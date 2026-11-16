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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Daktronics-Anteile 18.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.333 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 13.11.2026 102.72 USD wert, da der Schlussstand 19.26 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 2.72 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Daktronics zuletzt 924.92 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daktronics Inc.
Analysen zu Daktronics Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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