NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Daktronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Daktronics-Anteile 18.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.333 Daktronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Daktronics-Papiere wären am 13.11.2026 102.72 USD wert, da der Schlussstand 19.26 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 2.72 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 924.92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch