NASDAQ Composite Index-Titel Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daktronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.50 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Daktronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181.818 Daktronics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2026 3’429.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 242.91 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Daktronics belief sich jüngst auf 908.48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch