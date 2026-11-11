NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor einem Jahr angefallen

Das CRESUD-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 11.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.595 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78.82 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 10.11.2026 auf 9.17 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 21.18 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch