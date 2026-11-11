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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das CRESUD-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 11.63 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.595 CRESUD-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 78.82 USD, da sich der Wert eines CRESUD-Anteils am 10.11.2026 auf 9.17 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 21.18 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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