CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 09.09.2016 wurde das CRESUD-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CRESUD-Aktie betrug an diesem Tag 14.87 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die CRESUD-Aktie investiert hat, hat nun 6.725 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 12.08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81.23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.77 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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