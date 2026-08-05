NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 5 Jahren verdient

Am 05.08.2021 wurde das CRESUD-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5.92 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRESUD-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 169.026 CRESUD-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 11.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’860.98 USD wert. Mit einer Performance von +86.10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch