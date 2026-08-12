NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CRESUD-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 14.72 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 679.576 CRESUD-Papiere. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 11.08.2026 7’189.91 USD wert, da der Schlussstand 10.58 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’189.91 USD entspricht einer negativen Performance von 28.10 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch