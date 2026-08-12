CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CRESUD-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CRESUD-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das CRESUD-Papier bei 14.72 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 679.576 CRESUD-Papiere. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 11.08.2026 7’189.91 USD wert, da der Schlussstand 10.58 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’189.91 USD entspricht einer negativen Performance von 28.10 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!