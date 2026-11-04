NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit CRESUD-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.95 USD wert. Bei einem CRESUD-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 716.629 CRESUD-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 9.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’822.30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31.78 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch