|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende CRESUD-Anlage?
|
04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit CRESUD-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.95 USD wert. Bei einem CRESUD-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 716.629 CRESUD-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CRESUD-Aktie auf 9.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’822.30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31.78 Prozent vermindert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Wall Street bricht ein -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.