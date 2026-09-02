CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Anteile betrug an diesem Tag 5.41 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’847.428 CRESUD-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 11.67 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21’559.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115.59 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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