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|CRESUD-Investment im Blick
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRESUD-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Zum Handelsende standen CRESUD-Anteile an diesem Tag bei 4.36 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die CRESUD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’294.188 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 18’055.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7.87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80.55 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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