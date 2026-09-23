CRESUD Aktie 603431 / US2264061068
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das CRESUD-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CRESUD-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’504.126 CRESUD-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 18’651.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.51 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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