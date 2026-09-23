NASDAQ Composite Index-Titel CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CRESUD-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das CRESUD-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das CRESUD-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’504.126 CRESUD-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 18’651.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.51 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch