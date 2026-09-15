NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Credit Acceptance-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Credit Acceptance-Anteile bei 502.05 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Credit Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 19.918 Credit Acceptance-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’057.76 USD, da sich der Wert eines Credit Acceptance-Papiers am 14.09.2026 auf 605.36 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.58 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Credit Acceptance einen Börsenwert von 6.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch