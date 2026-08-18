Credit Acceptance Aktie 922610 / US2253101016
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Credit Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Credit Acceptance von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Credit Acceptance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 18.08.2025 wurden Credit Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 474.56 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Credit Acceptance-Aktie investierten, hätten nun 2.107 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Credit Acceptance-Papiers auf 573.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’207.62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20.76 Prozent gesteigert.
Credit Acceptance war somit zuletzt am Markt 6.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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